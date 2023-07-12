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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В России право коммерческой эксплуатации беспилотников получили четыре компании

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На данный момент четыре российские компании получили сертификат эксплуатанта, позволяющий использовать беспилотники для коммерческих целей, выяснилось на сессии по развитию отрасли беспилотных авиасистем на форуме "Иннопром-2023".

"Мы являемся первым получателем сертификата эксплуатанта (беспилотников - ИФ) в Российской Федерации. И я слышал, что после нас как минимум два участника рынка такой сертификат получили", - сообщил участвовавший в сессии гендиректор ООО "БАС" (СП "ГТЛК" и фонда "Национальной технологической инициативы") Алексей Варятченко.

Глава "Агентства по технологическому развитию" Владимир Пастухов его поправил: "Сейчас (таких компаний - ИФ) четыре: на прошлой неделе "Аэромакс" получил, до этого две компании, эксплуатирующие беспилотники на Дальнем Востоке".

Сертификат эксплуатанта выдает Росавиация, этот документ позволяет использовать воздушные суда в коммерческих целях. ООО "БАС" получило сертификат на использование дронов весом до 30 кг в мае этого года.

БАС ГТЛК Росавиация Аэромакс Алексей Варятченко Владимир Пастухов
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