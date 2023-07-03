Регионам РФ поручили к октябрю разработать программы развития беспилотников

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Регионы РФ к 1 октября должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем (БАС), сообщил первый зампред правительства Андрей Белоусов на заседании президиума профильной правкомиссии.

"В срок до 1 октября регионам необходимо разработать и утвердить такие программы и направить их в Минпромторг, который находится на своде этой работы", - сказал Белоусов (его слова приводит пресс-служба правительства).

Он отметил, что в каждом регионе следует определить должностное лицо, которое будет отвечать за развитие БАС, включая взаимодействие с Росавиацией и Минтрансом. Также регионам нужно представить этим ведомствам информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для размещения инфраструктуры для БАС. Должен быть создан перечень организаций общего и среднего профессионального образования с учетом подтвержденной потребности в учебных беспилотниках и "софинансирования в рамках действующего порядка".

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, что, по предварительной оценке, ежегодно субъектам требуется 5678 гражданских беспилотников на сумму свыше 50 млрд руб.

Замглавы Минтранса Игорь Чалик напомнил, что для организации полетов БАС на всей территории России реализована система "Цифровая платформа", в дальнейшем планируется интеграция системы с порталом Госуслуг - "чтобы пользователи, в том числе силовые структуры, могли определить, что полет выполняется легально". "До 2028 года во всех 89 субъектах РФ планируется оснастить аэродромы техническими средствами для обнаружения и противодействия противоправному применению БАС", - добавил Чалик.

По словам управляющего директора по цифровым активам "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) Алексея Куканова, по результатам исследования в высокой степени готовности к применению БАС находятся 19 регионов из 31. Принявшим участие в исследовании регионам до 2030 года потребуется более 12 тыс. единиц БАС.