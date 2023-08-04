Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

Глава "Росатома" рассчитывает на контакты с Гросси по ЗАЭС не позднее сентября

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что не позднее сентября рассчитывает на новые контакты с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения ситуации на Запорожской атомной электростанции.

"Думаю, что будет возможность не позднее сентября еще раз с генеральным директором МАГАТЭ сверить позиции, сверить часы, в чем-то построить нашу работу", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Лихачев подчеркнул, что российская сторона "очень настроена на сотрудничество с МАГАТЭ и видим большую лидерскую роль генерального директора и всего персонала инспекторов МАГАТЭ (на ЗАЭС)".

Глава "Росатома" отметил "и профессиональный, непредвзятый подход (инспекторов МАГАТЭ) в рамках их мандата на то, чтобы обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции и донести реальное положение дел до мирового сообщества".

Лихачев указал также, что повестка миссии постоянно расширяется. "Количество вопросов, которые они изучают, количество тем, которые они обсуждают с нашими работниками, увеличивается", - отметил он.

Лихачев сказал также, что "Росатом" "содействует максимально комфортному сбору информации, которая сразу предъявляется мировому сообществу".

"Мы регулярно сверяем часы и даем оценки взаимной работы", - подчеркнул гендиректор "Росатома".

Росатом МАГАТЭ ЗАЭС Алексей Лихачев Рафаэль Гросси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский легковой авторынок в июле вырос до 95 654 единиц

Российский легковой авторынок в июле вырос до 95 654 единиц

МТС-банк подал иск к Euroclear на 3,5 млрд рублей

МТС-банк подал иск к Euroclear на 3,5 млрд рублей

Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне СВО

ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске двумя безэкипажными катерами

Системы ПВО сработали в нескольких районах Крыма

Мишустин подписал постановление о создании инновационного центра "Юнити парк"

Мишустин подписал постановление о создании инновационного центра "Юнити парк"

Ведомства спорят о необходимости вводить список экспортеров нефтепродуктов

Что произошло за день: четверг, 3 августа

Дипломатическое противостояние

Москва вводит квоты на численность дипломатического персонала Румынии в России

Москва вводит квоты на численность дипломатического персонала Румынии в России

Свыше 231 тыс. человек заключили контракт с Минобороны РФ с начала 2023 года

Свыше 231 тыс. человек заключили контракт с Минобороны РФ с начала 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });