Глава "Росатома" рассчитывает на контакты с Гросси по ЗАЭС не позднее сентября

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что не позднее сентября рассчитывает на новые контакты с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения ситуации на Запорожской атомной электростанции.

"Думаю, что будет возможность не позднее сентября еще раз с генеральным директором МАГАТЭ сверить позиции, сверить часы, в чем-то построить нашу работу", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Лихачев подчеркнул, что российская сторона "очень настроена на сотрудничество с МАГАТЭ и видим большую лидерскую роль генерального директора и всего персонала инспекторов МАГАТЭ (на ЗАЭС)".

Глава "Росатома" отметил "и профессиональный, непредвзятый подход (инспекторов МАГАТЭ) в рамках их мандата на то, чтобы обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции и донести реальное положение дел до мирового сообщества".

Лихачев указал также, что повестка миссии постоянно расширяется. "Количество вопросов, которые они изучают, количество тем, которые они обсуждают с нашими работниками, увеличивается", - отметил он.

Лихачев сказал также, что "Росатом" "содействует максимально комфортному сбору информации, которая сразу предъявляется мировому сообществу".

"Мы регулярно сверяем часы и даем оценки взаимной работы", - подчеркнул гендиректор "Росатома".