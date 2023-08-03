Эксперты МАГАТЭ в четверг впервые осмотрели крыши энергоблоков ЗАЭС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг впервые осмотрели крыши энергоблоков Запорожской АЭС (ЗАЭС, Энергодар). Об этом сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Сегодня мы вывели их на крыши третьего и четвертого энергоблоков, по поводу которых Владимир Зеленский делал громкие заявления. Естественно, никаких следов взрывчатки там нет", - сказал Карчаа.

При этом он пояснил, что решение вопроса допуска инспекторов на крыши затянулось исключительно из-за угроз безопасности в связи с возможными провокациями со стороны Украины.

"Возможность попытки силового захвата станции сохраняется, Украина нам этим угрожает. Более того, мы неоднократно фиксировали не просто приготовления, а уже высокую степень готовности киевского режима такие попытки осуществить, в том числе посредством направления десантно-штурмовых групп", - отметил Карчаа.

Представитель "Росэнергоатома" подчеркнул, что "сама постановка вопроса минирования крыши энергоблоков абсурдна": как минимум это бессмысленно из-за прочности стен. При этом российская сторона продолжает осуществлять физическую охрану станции из-за высокого риска атак.

4 июля в телеэфире Карчаа заявил, что располагает данными о намерении Украины атаковать ЗАЭС ночью 5 июля боеприпасами с радиоактивными отходами. После этого президент Украины Зеленский распространил заявление о якобы размещении российскими военными на крыше нескольких энергоблоков предметов, "похожих на взрывчатку".

Представитель "Росэнергоатома" отверг это обвинение.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства не выявили признаков минирования на ЗАЭС, но запросили дополнительный доступ, в том числе на крыши.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Два энергоблока в ремонте, три находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются. Последняя ротация состоялась 3 августа.