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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Возбуждено уголовное дело о взрыве газа в пятиэтажке в Канске

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Канске в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа при замене трубы в одной из квартир, сообщили в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии. Пострадали несколько человек.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Взрыв произошел в 18:00 (14:00 по Москве). После взрыва 15 минут тушили пожар, площадь возгорания составила 30 кв. м.

В МЧС уточнили, что взрывом повредило межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры на третьем этаже, где делали ремонт, и соседних квартир. Из здания эвакуировали 200 человек, в том числе 20 детей.

По данным пресс-службы Минздрава края, за медпомощью обратились 11 человек, семеро из них госпитализировали.

Канск МЧС Минздрав СКР Красноярский край
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