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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

На президентских выборах 2024 года избирательные участки оформят в едином стиле

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Предстоящая президентская избирательная кампания в 2024 году будет организована в едином стиле, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"У нас будет президентская кампания, на ней мы сделаем единый стиль избирательных участков, (при этом - ИФ) будут какие-то отдельные знаки отличия", - рассказала она, отвечая на форуме в Пятигорске на предложение ввести дресс-код для членов комиссий.

Единый стиль коснется членов избирательных комиссии от участковой до председателя ЦИК.

"Что-то обязательно будет, но мы же не полицейские, а вот на время избирательной кампании - я с этим согласна", - добавила Памфилова.

Она также отметила, что в последние годы продолжается рост доверия к избирательной системе в России - "неуклонный, в пределе 57-60%".

"Это один из самых высоких уровней доверия среди многих ведомств", - подчеркнула Памфилова.

Центризбирком Элла Памфилова
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