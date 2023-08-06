Идею пересадить чиновников на отечественные машины поддержали около 80% россиян

Автомобили "Москвич 3" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Более трех четвертей россиян (77%) одобрительно отнеслись к идее о пересадке всех чиновников на автомобили отечественного производства, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что чаще всех данную инициативу поддерживают сограждане в возрасте от 45 лет (83%).

"Пусть развивают российский автопром", "Мы тоже можем строить, сама сборка и комплектация - достойного качества", "Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то это хорошая мера" - таковы основные аргументы сторонников данной идеи, представленные в комментариях к опросу.

В свою очередь, каждый девятый россиянин (11%) не поддерживает данную идею - среди аргументов мнения о том, что есть более актуальные вопросы, требующие оперативного решения, отмечают в SuperJob.ru.

По данным исследования, каждый восьмой (12%) затрудняется определиться со своим мнением по данному поводу.

Опрос был проведен 3-4 августа 2023 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 388 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Президент РФ Владимир Путин 3 августа заявил, что госзакупки автомобилей иностранного производства для чиновников продолжаться не должны, госслужащие должны ездить на машинах российского производства.