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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

За депутатами Госдумы в регионах закрепят только автомобили производства РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Руководители всех думских фракций поддержали решение о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране. Все поддержали такое решение", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

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Он сообщил, что этот вопрос планируется вынести на ближайшее заседание Совета Государственной Думы, которое состоится 18 сентября.

Кроме того, Володин отметил, что вопрос обеспечения Государственной Думы служебным автотранспортом в городе Москве обсуждался с Управлением делами президента.

"Договорились, что по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки. Лидеры политических фракций поддержали и это решение. К его реализации мы уже приступили", - написал также спикер Думы.

По его мнению, "такой подход поможет развитию отечественного автопрома, а бюджетные средства останутся в России".

Госдума Вячеслав Володин
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