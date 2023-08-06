Финансирование нацпроекта по БПЛА в 2024-2026 гг. оценили более чем в 300 млрд руб.

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Финансирование нацпроекта по беспилотным авиационным системам оценивается, по предварительным расчетам, более чем в 300 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов журналистам в воскресенье в Новосибирске в ходе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023".

"Достаточно дорогостоящая история. Окончательной цифры я вам назвать не могу, но предварительно на 2024 год это 48 млрд рублей, на 2025 год - примерно 117 млрд рублей, и на 2026 - 148 млрд. Это существенные деньги для бюджета, но оно того стоит", - сказал он.

Белоусов напомнил, что будущий нацпроект включает пять направлений: консолидация спроса, производство, регуляторика, подготовка кадров, сертификация, подготовка кадров и перспективные исследования, уже в следующем году производство крупных и средних беспилотников.

"Безусловно, предусматривается большое количество мер государственной поддержки, это касается и поддержки производителей, это разные формы субсидий, это касается поддержки потребителей - в виде субсидирования летного часа, это поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, это поддержка инфраструктуры, целый ряд мер поддержки. Что касается налоговых льгот - планируется погружение компаний, которые работают, не только головных производителей, но и компаний, которые работают в кооперации, в так называемую инвестиционную кластерную платформу, которая сейчас разрабатываются Минпромторгом", - сказал первый вице-премьер.

Отдельная система льгот будет разработана для малых технологических компаний, то есть для стартапов, отметил он. Он также отметил, что в области беспилотной авиации предстоит большая работа по преобразованию прототипов и демонстраторов беспилотных летательных аппаратов в серийное производство. "Это большая работа, но она понятная, мы справимся", - сказал он.

Ранее Белоусов заявил, что рассчитывает на утверждение национального проекта по беспилотной авиации в соответствии запланированными сроками.