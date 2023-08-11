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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Ремонт Чонгарского моста между Крымом и Херсоном займет не менее месяца

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Восстановление поврежденного обстрелом Чонгарского моста на административной границе Крыма и Херсонской области может занять больше месяца, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Примерные сроки восстановления - не менее месяца, а то и до двух месяцев работы будут продолжаться", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

Сальдо пояснил, что в процессе ремонта есть технические сложности, сейчас военные и гражданские специалисты ищут решение для более оперативного восстановления движения.

Как сообщалось, Чонгарский мост на административной границе между Крымом и Херсонской областью был поврежден ракетным ударом ВСУ 6 августа. Пункт пропуска "Джанкой" с дорогой через этот мост закрыт. Для проезда доступны два других пункта пропуска - "Армянск" (для легковых автомобилей и автобусов) и "Перекоп" (для грузовиков).

Ранее Сальдо заявлял, что конструкции для ремонта Чонгарского моста уже изготовлены.

Херсон Крым Чонгарский мост
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