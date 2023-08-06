Пожарный поезд задействовали в тушении пожара на складе элеватора в Краснодарском крае

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пожарные привлекли к тушению возгорания в складском здании элеватора в поселке Кубанском Краснодарского края пожарный поезд, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"К тушению пожара в Краснодарском крае привлечен пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали, что пожар удалось локализовать на площади 2,5 тысяч кв м.

Пожар на складе с шелухой от семечек произошел в полдень в воскресенье. По первоначальным данным, площадь пожара составляла 2 тысячи кв. м.