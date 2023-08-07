Более 400 тысяч избирателей подали заявки для участия в ДЭГ в сентябре

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Более 400 тысяч заявлений подали через "Госуслуги" избиратели для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на сентябрьских выборах, сообщили в Минцифры.

ДЭГ будет доступно в 25 регионах, 18 из которых используют эту систему впервые.

Топ-5 регионов, где подали заявление на ДЭГ, вошли в порядке убывания: Московская область, Алтайский край, Псковская область, Воронежская область, Нижегородская область.

Проголосовать онлайн можно будет на довыборах депутатов Госдумы, выборах глав субъектов, региональных парламентов и органов местного самоуправления.

Для участия в онлайн-голосовании в Единый день голосования необходимо подать заявление через портал госуслуг. Заявление можно будет отозвать. Минцифры обращает внимание, что данные в учетной записи должны совпадать с данными регистра избирателей Центризбиркома. Заявления будут принимать до 23:59 по московскому време5ни 4 сентября, в Свердловской области до 5 сентября 23:59 по Москве, в Челябинской и Томской областях - до 6 сентября 23:59 по Москве.

На портале госуслуг также работает сервис "Мобильный избиратель", который позволяет голосовать не по месту прописки, но в пределах избирательного округа на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных кампаниях.