В Центризбиркоме насчитали 5 млн кибератак на свой портал с начала лета

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - С начала избирательной кампании в России, с 1 июня по 31 июля на сайт Центризбиркома было совершено более 5 млн хакерских атак, в том числе 16 546 - высокой степени критичности, сообщил член ЦИК Игорь Борисов.

Он отметил, что атаки фиксируют средства "Ростелекома", который по госконтракту защищает портал ЦИК.

По словам Борисова, в июле отмечался троекратный рост всех типов атак по сравнению с июнем. "Мы готовы и прекрасно понимаем, что это будет только увеличиваться ко дню голосования", - добавил он.

Все атаки были отражены, система работает нормально.

"Избирательная кампания идет полным ходом в точном соответствии с законодательством", - заявил Борисов.