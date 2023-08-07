Запуск российской межпланетной станции "Луна-25" состоится 11 августа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Запуск первой в современной истории России миссии на естественный спутник Земли "Луна-25" намечается на 11 августа с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" планируется 11 августа в 02:10:57 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник на космодроме Восточный специалисты "Роскосмоса" выполнили общую сборку ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25".

"Государственная комиссия разрешила вывезти и установить ракету на стартовом комплексе площадки 1С 8 августа", - заявили в госкорпорации.

"Станция создана с использованием полностью российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. В части посадки "Луна-25" принципиально отличается от своих предшественников: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

По данным госкорпорации, станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО им. Лавочкина, по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.