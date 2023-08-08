Конашенков сообщил об ударе по пункту управления группировки украинских войск "Хортица" в ДНР

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по передовому пункту управления украинской группировки войск "Хортица" в районе Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, в течение суток уничтожено три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районе города Запорожье, населенных пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области.

Конашенков заявил, что всего за сутки войска РФ нанесли удары по 122 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Российские военные за сутки отразили атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, южно-донецком и красно-лиманском направлениях, сообщил оКонашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

"Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Северск Донецкой народной республики", - заявил он.

По данным Конашенкова, потери ВСУ на данном направлении составили до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30.

Он сообщил, что российские военные также отразили по три атаки ВСУ на южно-донецком и красно-лиманском направлениях.

"На южно-донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное Донецкой народной республики", - сказал представитель военного ведомства.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - сообщил Конашенков.

По его словам, потери украинских сил составили до 125 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и две гаубицы Д-30.

"На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, успешно отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Житловка Луганской народной республики и Терны Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Представитель министерства обороны также сообщил, что в районах населенных пунктов Нововодяное, Червонопоповка, Червоная Диброва (ЛНР) и Красный Лиман (ДНР) нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й, 63-й, 66-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ.

По данным военного ведомства, потери ВСУ на данном направлении составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица Д-20.