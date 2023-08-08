В Союзе экспортеров зерна заявили, что РФ создает новый контур международного агрорынка

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Введение механизма расчетов за поставки российской сельхозпродукции рублями начинает формирование нового контура международного рынка агропродукции, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Это первый шаг к построению нового контура международного рынка зерна и другой базовой сельхозпродукции с клирингом в рублях, с новыми бенчмарками, правилами торговли и урегулирования споров. В ситуации отсутствия гарантий по расчетам в других валютах опция экспортной торговли за рубли приобретает для российских экспортеров особую актуальность", - заявил Зернин "Интерфаксу", комментируя указ президента РФ "О специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции", который был подписан во вторник.

По словам главы союза, речь идет о допуске иностранных покупателей к торгам на российских товарных биржах, для участия в которых они теперь смогут открыть спецсчета. "Участие на бирже может быть как в форме участия в регулярных торгах, так и, что более важно с прикладной точки зрения, в форме специализированных закупочных аукционов, - сказал он. - Крупнейшие в мире закупщики зерна смогут получить прямой и технологичный доступ к уникальной базе поставщиков российской сельхозпродукции".

Вместе с тем он обратил внимание на то, что для успешного запуска проекта, помимо снижения бюрократических издержек на открытие счетов, требуется проработка механизма рублевого фондирования операций иностранных закупщиков из дружественных стран. "Это уникальная возможность для российских банков для развития бизнеса и повышения собственного международного статуса", - подчеркнул глава союза.

Как сообщалось, указ предполагает, что при проведении расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, заключенным резидентами - участниками внешнеторговой деятельности с иностранными покупателями на организованных торгах, будут использоваться специальные рублевые счета типа "З" и специальные валютные счета типа "З". Перечень такой продукции будет утверждать правительство.

Специальные рублевые и валютные счета типа "З" открываются кредитными организациями, которые в соответствии с законом "О валютном регулировании и валютном контроле" являются уполномоченными банками, на основании заявлений иностранных покупателей. Иностранный покупатель будет переводить средства на специальный валютный счет "З" в иностранной валюте. После ее зачисления на валютный счет он продает валюту уполномоченному банку или дает ему в порядке, установленном правилами уполномоченного банка, поручение на продажу иностранной валюты на организованных торгах. Банк, в свою очередь, зачисляет средства в рублях на спецсчет типа "З" этого иностранного покупателя, а также на основании его поручения и выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, переводит зачисленные средства в рублях на счет резидента - участника ВЭД.

Президент предоставил совету директоров ЦБ полномочия по установлению режимов специальных счетов типа "З" обоих видов. Правительству поручено в 30-дневный срок утвердить перечень сельхозпродукции, которая будет продаваться по этой схеме.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, пункты, предусматривающие открытие счетов и механизм расчетов, - с 1 ноября 2023 года.