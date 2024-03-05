Путин поддержал предложение о создании зерновой биржи БРИКС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на встрече с аграриями поддержал предложение Союза экспортеров о создании зерновой биржи БРИКС.

"Идея у вас очень хорошая, и поскольку в нашем объединении БРИКС есть страны, которые и производят, и покупают зерновые, то, думаю, что коллеги этим заинтересуются. Я думаю, то есть не думаю, а точно: по вашему предложению мы обязательно это проработаем с партнерами", - заявил он.

"Что касается биржи, то, конечно, вы правы абсолютно, что все биржевые индексы формируются в США или Европе, в том же Париже. Французы сколько производят зерна? Думаю, поменьше, чем мы. А по традиции там формируются биржевые индексы", - сказал президент.

По его словам, это несправедливо, поскольку влияет на ценообразование.

Создать зерновую биржу БРИКС и формировать на ней ценовые индикаторы предложил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Как сообщалось, Союз экспортеров зерна в конце прошлого года направил в Минсельхоз предложение в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году создать зерновую биржу этого объединения стран, являющихся крупнейшими мировыми производителями и потребителями зерновых.

По расчетам союза, 40% мирового производства и потребления зерна приходится на страны объединения. Члены БРИКС ежегодно производят более 1 млрд тонн зерновых. "Китай, Индия, Россия и Бразилия входят в топ-5 производителей зерна в мире. Кроме того, РФ обеспечивает 20-25% мировой торговли пшеницей, то же верно для поставок кукурузы из Бразилии. Китай - не только крупный производитель зерновых культур, но и крупнейший импортер пшеницы. С учетом ожидаемого вступления в БРИКС новых стран-членов, в частности, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Ирана, Эфиопии, влияние БРИКС на мировой рынок зерна вырастет еще сильнее", - говорилось в письме.

Союз напомнил, что современная инфраструктура мирового зернового рынка сложилась после Второй мировой войны при доминировании поставок пшеницы и кукурузы из США. Рыночные бенчмарки, используемые в том числе и странами БРИКС, формируются на базе котировок зерновых культур на Чикагской бирже (CME). В качестве клиринговой валюты используется в основном доллар США. "Страны БРИКС, являясь ключевыми участниками мирового рынка зерна, не могут полноценно участвовать в формировании цены на такие важные для их продовольственной безопасности и экономики базовые сельхозпродукты, как пшеница, ячмень и кукуруза, мировые цены на которые формируются, а зачастую и подвергаются манипулированию, в третьих странах", - отмечали авторы письма.

Ответом на ситуацию может стать формирование единой торгово-клиринговой инфраструктуры БРИКС, в рамках которой будут осуществляться биржевые торги зерном между компаниями стран-членов объединения. "Россия накопила уникальный опыт по созданию высокотехнологичных, производительных и надежных биржевых торгово-клиринговых площадок (пример - группа "Московская биржа"). Кроме того, накоплен богатый опыт в области биржевых технологий в части биржевых товарных рынков, опыт организации расчетов в валютах стран БРИКС и допуска участников из разных стран в единую биржевую торгово-клиринговую инфраструктуру", - говорилось в письме.