Аграрии РФ рассчитывают на дожди для пополнения запасов кормов для животных. Обзор

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Зимовка скота в ряде регионов РФ в этом сельхозгоду может оказаться непростой из-за проблем с заготовкой кормов. Непостоянство погоды нынешним летом привело к тому, что в одних регионах травостой и кормовые культуры повредил шквалистый ветер, в других - засуха, сообщили эксперты и специалисты, опрошенные "Интерфаксом".

В этих условиях аграрии меняют тактику заготовки кормов, планируют закупки подорожавших концентрированных кормов, рассчитывают на помощь соседних регионов, имеющих излишки.

Растения в стрессовом состоянии

Как сообщил гендиректор ООО "Управляющая компания "Август-Агро" Айдар Галяутдинов (Татарстан), хозяйства компании, по прогнозам, в этом году заготовят порядка 80% кормов от производственного плана. "График кормозаготовки в восточной зоне Татарстана сдвинулся на три недели позднее привычных сроков. Сильное влияние на темпы заготовки, объемы и качество кормов в этом сезоне оказали засуха и майские заморозки, в результате которых пострадали многолетние травы на значительных площадях, - сказал он. - Из-за стрессовых состояний растения плохо прошли вегетационный период, содержание протеина в сенаже не достигает плановых показателей".

В Башкирии из-за почвенной засухи и суховеев в начале августа режим ЧС введен почти в половине муниципалитетов.

В Пермском крае такой режим действует с конца июля, сообщили в областном министерстве АПК. Пока заготовка кормов существенно отстает от показателей прошлого года - на 3 августа имеется 160,6 тыс. тонн (в кормовых единицах, к.ед.), что составляет 37,2% к плану. Год назад запасы составляли 319,6 тыс. тонн (к.ед.) - 74,8% от планового значения (427,1 тыс. тонн к.ед.). Потребность края в грубых и сочных кормах на предстоящий зимний стойловый период составляет 430,5 тыс. тонн (к.ед.).

По данным министерства, весной и летом нынешнего года погода испытывала растения на прочность: заморозки на поверхности почвы сменялись аномальной жарой, шквалы сопровождались крупным градом и почвенной засухой. В результате посевы сельхозкультур, в том числе и кормовые, погибли или были повреждены более чем на 100 га.

В Челябинской области, где фиксируют дефицит сена, рассчитывают, что начавшиеся дожди исправят ситуацию на заготовке кормов.

Как сообщили в пресс-службе областного Минсельхоза, сена пока имеется 43% от плана, сенажа - 70%. Чуть позже начнется заготовка силосных культур.

"Засушливые явления наблюдались в лесостепной зоне области, из-за чего пострадала небольшая площадь кормовых угодий. Однако это не повлияет на объем заготовки кормов в целом, поскольку начавшиеся дожди должны поправить обстановку", - заявили в ведомстве.

В соседней Свердловской области, по данным регионального министерства АПК, заготовка кормов, начавшаяся во второй декаде июня, также значительно ниже уровня прошлого года. Основной причиной здесь называют неблагоприятные агрометеорологические условия.

"Жаркая и сухая погода в мае-июне неблагоприятно отразилась на формировании вегетативной массы многолетних трав и на их отрастании после первого укоса. На отдельных полях к концу мая запасы продуктивной влаги в пахотном слое приблизились к критическим. Засуха привела к значительному снижению урожая кормовых и зерновых культур", - сообщили в ведомстве.

К началу августа подтверждена гибель кормовых культур на 4,4 тыс. га. Кроме того, зерновые и зернобобовые погибли на 887 га, масличные - на 1,17 тыс. га. Общая площадь погибших растений составила 6,5 тыс. га (0,8% от всей посевной площади этого года).

По данным на 1 августа в области заготовлено 9 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову скота, что составляет 30% от планового задания. В том числе сена заготовлено 26,6 тыс. тонн (12,5% от плана), сенажа - 423,9 тыс. тонн (41,6%), силоса - 75,8 тыс. тонн (9,9%).

Негативное влияния засухи в ряде регионов присутствия отмечает и ГК "ЭкоНива" (ведущий производитель сырого молока в РФ), которая заготавливает корма для собственного стада.

Как сообщил представитель холдинга, в частности, из-за засухи в Сибири хозяйства группы заготовили меньше кормов в ходе первого укоса, чем предполагалось планом. "Но благодаря большой доле кукурузы в общем севообороте группы корма планируется заготовить в полном объеме за счет увеличения доли силоса", - сказал он.

К настоящему времени хозяйства "ЭкоНивы", расположенные в 13 регионах РФ, завершили первый укос трав. "Активно идет второй, в некоторых регионах уже приступают к третьему", - сообщили в холдинге. На конец июля заготовлено свыше 240 тыс. тонн сочных и грубых кормов в сухом веществе (СВ). Всего в 2023 году группа намерена запасти более 1 млн тонн (СВ) сочных и грубых кормов.

Штатно, но с особенностями

В ряде регионов, преимущественно в южных, заготовка кормов, как выражаются специалисты, идет в штатном режиме, но с особенностями.

"Сегодня скосили, завтра дождь пошел, соответственно, возникли проблемы с качеством", - сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов, отметив, что это касается в основном Нагорного района республики, где частые дожди создают трудности при создании запаса кормов.

"Но значительная часть кормов у нас заготавливается на равнине. В этом году холодная погода в период вегетации растений, в том числе и кормовых культур, несколько сдвинула сроки заготовки кормов. Однако рассчитываем создать необходимые запасы в срок", - сказал он.

К настоящему времени в республике, к примеру, уже заготовлено 900 тыс. тонн сена из необходимых 1,5 млн тонн.

Как пояснил Шарипов, значительная часть пастбищ в республике размещена на севере. "Поголовье выведено в горы. К концу октября травостой ожидается хороший, соответственно, подножного корма хватит для выпаса скота в поздне-осенне-зимний период", - сказал он.

В Карачаево-Черкесии также действует выпасная система содержания животных, которые из-за теплой погоды находятся на горных пастбищах практически с мая до ноября. В хозяйствах они содержатся около 5-6 месяцев в году, сообщили в республиканском Минсельхозе.

"Соответственно заготовленной кормовой базы более чем достаточно", - сказал сотрудник отдела животноводства Минсельхоза КЧР, сообщив, что хозяйства республики получают субсидии на возмещение части понесенных затрат на содержание животных.

Особенностью нынешнего сезона в республике назвали вовремя выпавшие осадки.

В Кабардино-Балкарии также не ожидается проблем с заготовкой кормовой базы, заявил начальник департамента животноводства республиканского Минсельхоза Аслан Бисчеков.

"К заготовке кормов приступили в конце июля. Никаких проблем, в том числе с погодой, не отмечается. Ожидается, что объемы заготовки сохранятся на уровне прошлого года. Это около 1,2 млн тонн кормов", - сказал он.

По его словам, затраты на корма входят в господдержку в виде субсидирования части затрат на содержание поголовья животных.

В Ставропольском крае, по данным регионального Минсельхоза, ко 2 августа в хозяйствах всех категорий пока заготовлено грубых кормов менее половины от плана. Но запасы в сельхозпредприятиях уже на 15% выше намеченного.

Аграриям края также предстоит заготовить 309 тыс. тонн силоса, в том числе 302 тыс. тонн в сельхозпредприятиях. "Именно сочные корма обогащают рацион животных необходимыми питательными элементами, поэтому к их заготовке аграрии подходят не менее ответственно", - заявили в ведомстве.

В Ростовской области заготовлено более 60% от необходимого количества грубых кормов и 36% - сочных кормов, сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Здесь, как и на Ставрополье, темпы заготовки кормов в сельхозпредприятиях выше - около 90%. "Климатические условия на заготовке кормов негативно не отразились, только сдвинулись сроки работ", - сказал он.

В Астраханской области особенностью нынешней заготовительной кампании называют идеальное состояние пастбищ.

"Пастбища на сегодняшний момент в идеальном состоянии, по сравнению с прошлым годом намного лучше - практически нет пустынных участков. Дефицит осадков, по прогнозу, в августе поможет нам всё своевременно скосить - не будет прерываться заготовка", - сообщил начальник отдела животноводства областного министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Алексей Шишкин.

Заготовка кормов в области превышает прошлогодние темпы. "По сравнению с прошлым годом идем с опережением в 5 тыс. тонн, или на 2%. Работа идет в штатном режиме", - сказал он, отметив, что потребность региона в грубых кормах составляет 840 тыс. тонн. К 3 августа заготовлено 188 тыс. тонн.

Глава отдела не исключил, что кормов будет заготовлено, "возможно, с небольшим запасом".

О штатном режиме заготовки кормов заявили и в агрохолдинге "Степь".

Как сообщил его генеральный директор Андрей Недужко, на сегодня уже имеется весь запланированный на текущий год объем сенажа бобовых и злаковых культур. "Сейчас идет массовая заготовка люцернового сена, а также пшеничной соломы на подстил. В ближайшее время планируется старт массовой заготовки кукурузного силоса", - сказал он.

При этом глава холдинга отметил, что "молочные хозяйства технически оснащены всем необходимым, чтобы успешно провести заготовку в регионах присутствия и подстроиться под изменения метеорологических условий при необходимости".

В Костромской области особенностью нынешнего сезона называют то, что погода этим летом больше способствует заготовке силоса. "Поэтому некоторые хозяйства сделали акцент на заготовку именно этого вида корма", - сказали в областном департаменте АПК.

Уборка кукурузы на силос и сенажа продолжится до конца сентября. "С учетом уборки кукурузы и зерна в текущем году планируется заготовить 24,5 ц к.ед. (на условную голову скота - ИФ), или на 22% больше запланированного", - заявили в департаменте.

Плюс пивная дробина

Регионы, где есть сложности с заготовкой кормов, вынуждены менять тактику работы, использовать другие виды сельхозпродукции для кормовой базы.

"Тактика при таких условиях едина для всех - как можно в более сжатые сроки провести скашивание и трамбовку трав, чтобы сохранить максимально возможное содержание питательных веществ", - заявил Галяутдинов из "Август-Агро".

По его словам, содержание протеина и крахмала в кормах этого года будет ниже ожидаемого. "Соответственно, возникает необходимость закупки дополнительных концентратов, чтобы компенсировать нехватку питательных веществ", - сказал он, отметив, что "ситуация с ценами на жмыхи, шроты и другие концентраты, крайне необходимые для компенсации нехватки питательных веществ, очень тревожит". Только за последний месяц цена на кукурузный крахмал выросла на 40%, на рапсовый шрот - на 25%.

"Животноводы вынуждены искать решения, как добиться баланса между стоимостью рационов и сохранением продуктивности коров. При этом низкая цена на молоко все еще сохраняется", - обратил внимание он.

В Ульяновской области кормовую базу планируют пополнить за счет заготовки соломы, травяной муки, свекловичного жома.

В областном Минсельхозе также обратили внимание на опыт одного из ведущих животноводческих хозяйств - ООО "Агро-Нептун", которое на площади более 1 тыс. га реализовало гидромелиоративный проект. На этих полях выращиваются люцерна и кукуруза.

"Это позволит предприятию не только в полном объеме обеспечить кормами (сено, сенаж, силос) собственное поголовье, но и реализовывать заготавливаемые корма населению и фермерским хозяйствам. В настоящее время в хозяйстве к реализации имеется 1 тыс. тонн сенажа и 100 тонн сена", - сказали в ведомстве.

В Чувашии ряд сельхозорганизаций занимаются силосованием пивной дробины и свекловичного жома.

Как пояснили в республиканском Минсельхозе, пивная дробина, являющаяся отходом пивоваренного производства, - легкодоступный в больших объемах недорогой корм, который является хорошим источником протеина. Свекловичный жом - побочный продукт свеклосахарного производства. Он отличается доступной ценой, а по питательной ценности на единицу сухого вещества превосходит кукурузный силос.

На Ставрополье пополнять запасы кормов и формировать рационы кормления животных сельхозпредприятиям помогает использование районированных кормовых культур с учетом климатических зон края.

В Ярославской области сельхозпроизводители для обогащения протеином рациона животных дополнительно приобретают шротовые добавки, жмых, кукурузу. К тому же область увеличивает объемы выращивания масличных культур - рапса. "Маслосемена хозяйства используют как альтернативу по замене в рационах дорогостоящих жмыхов", - заявили в департаменте АПК и потребительского рынка области.

В Пермском крае для поддержки кормовой базы животноводства утвержден план мероприятий по снижению последствий непогоды. В частности, он предполагает не допускать вывоза грубых и сочных кормов, фуражного зерна за пределы региона, ведение мониторинга цен и возможность закупки такой продукции в других регионах.

Кроме того, в кредитные и лизинговые организации будут направлены письма с просьбами рассмотреть возможность предоставления отсрочки действующих платежей, пролонгации действующих договоров.

Астраханская область часть потребности в кормах, прежде всего в фуражном зерне, удовлетворяет за счет других регионов.

По данным областного Минсельхоза, региону требуется почти 150 тыс. тонн зернофуража на животноводство и птицеводство при собственном производстве в 20 тыс. тонн зерна, преимущественно риса. "Погодные условия для выращивания зерновых кормов не подходят, у нас в основном все поля под орошением, а в соседних регионах богарная пашня, то есть без полива. В итоге себестоимость зерна выходит на порядок ниже, чем у нас, поэтому закупить в соседних регионах нам дешевле", - заявил начальник отдела животноводства областного министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Алексей Шишкин.

В Челябинской области для обеспечения кормами животноводства часть зерновых и масличных (3,9 тыс. га, 0,3% площади посевов) будет переведено в "кормовую группу".

Такой меры не исключают и в Свердловской области. Специалисты обследуют посевные площади под зерновыми культурами для принятия решения о переводе зерновых культур в кормовые. Дополнительно проводится подкормка многолетних трав для второго укоса, сообщили в областном МинАПК.

В ГК "Дамате", производящей молоко в Тюменской области, заготовку кормов планируют завершить в ноябре.

Как сообщил руководитель молочного комплекса в регионе Роман Бутенко, ставка делается на сочные корма, которые занимают более 80% в питании молочных животных. "Они хранятся несколько лет, поэтому обычно крупные компании стараются обеспечить 110-120% от потребности, чтобы снизить риски от засушливых годов. Однако в нашем регионе прошлые годы были достаточно засушливые и запасы небольшие, - сказал он. - В мае-июле и сейчас погода держится значительно выше обычного температурного режима, а влаги пока недостаточно. Поэтому животноводы уже сейчас ищут способы, как обеспечить себя сочными кормами. Один из таких вариантов - более ранняя заготовка кормов, это уменьшит содержание протеина, но позволит обеспечить физический объем зеленой массы и влаги".

Несмотря на погодные условия, компания планирует увеличить заготовку кормов на 10%, до более 164 тыс. тонн.

Второй и третий укосы

В то же время в ряде регионов, прежде всего в центре России, погода не только не помешала, но позволила увеличить запасы кормов за счет вторых и третьих укосов.

Как сообщила и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина Гуринович, в этом году темпы заготовки кормов высокие, в отличие от уборки зерновых, которая серьезно задерживается из-за дождей.

"Первый укос трав был получен хороший еще в начале июня. В июле был произведен второй укос. Это еще не весь объем от плана. Так как у нас очень высокий урожай трав, вскоре ожидается третий укос", - сказала она.

По ее словам, в департамент поступают письма из Брянской, Смоленской областей, где погодные условия были хуже, с просьбами поделиться излишками кормов. "Наши аграрии могут продать в проблемные регионы солому, сено", - заявила Гуринович.

В Воронежской области сенажа уже заготовлено почти на 30% больше запланированного, сообщил начальник отдела развития растениеводства областного департамента АПК Александр Харьковский.

Сена запасено пока чуть больше половины от плана. "Масса растет хорошо, однако немного мешали дожди, - сказал он. - Но установившаяся жаркая погода поможет продолжить сенокос. Будет второй укос, сена заготовим". Кроме того, радует урожай кукурузы, заявил глава отдела.

В Липецкой области, по данным регионального управления сельского хозяйства, потребность в кормах на предстоящий зимний период выше прошлогодней. В том числе грубых кормов требуется на 6% больше (326 тыс. тонн), сочных - на 9% (406 тыс. тонн).

В регионе тоже заготовку сдерживали дожди, но они благоприятно повлияли на рост и развитие кукурузы на силос, поэтому сочные корма будут запасены в объеме, превышающем потребность, сообщили в управлении.

Аграрии области планируют также создать переходящий фонд кормов.

В Чувашии погода в этом году благоприятствовала раннему выходу на заготовку кормов. По оперативным данным муниципальных округов республики, темпы работ выше прошлогодних и запасы превышают показатели 2022 года на 2,4%.

Тем не менее аграрии рассчитывают на второй укос. Однако из-за малого количества осадков зеленая масса на естественных сенокосах и на посевах многолетних трав старше пяти лет недостаточная.

"Но у нас еще имеется 13 тыс. га кукурузы на силос", - сообщили в республиканском Минсельхозе.

В Ульяновской области, по данным регионального Минсельхоза, уже сформирован запас сена и сенажа. В частности, сеном с учетом остатков прошлого года животноводство обеспечено на 11,6% больше от потребности, сенажом - на 42%.

В то же время специалисты отмечают снижение по сравнению с прошлым годом урожайности кормовых трав.

В числе оргмероприятий, направленных на качественное проведение заготовки кормов, в Минсельхозе области выделили ежедневный мониторинг хода этой работы, регулярную актуализацию реестра хозяйств, заготавливающих корма и имеющих возможность их реализации как на территории региона, так и за его пределы, оперативное проведение лабораторных исследований качества заготавливаемых кормов.

В Нижегородской области, по данным регионального министерства сельского хозяйства и продресурсов, темпы заготовки выше прошлогодних - уже имеется 20,1 центнера кормовых единиц на 1 условную голову (74% от плана) против 18,2 ц к.ед. год назад.

"Прошедшие дожди способствовали отрастанию вегетативной массы кормовых культур. В настоящее время заканчивается второй укос трав, в некоторых хозяйствах ожидается и третий укос, - сообщили в ведомстве. - Производители молока делают акцент на кукурузу как на высокоэнергетический корм. Сейчас погода способствует ее развитию - вегетативная масса наращивается, формируются початки".

По данным министерства, площадь, занятая кукурузой на силос, составляет 36 тыс. га. Ее уборка начнется в сентябре. Это даст дополнительно еще 8,7 ц к.ед. на голову.

Третий урожай люцерны уже убирает компания "Прогресс Агро" (Краснодарский край), сообщил ее генеральный директор Леонид Рагозин.

"Заготовка кормов стартовала в июне. Дожди несколько удлинили сроки, но на общем результате не сказались. Полностью завершена закладка соломы. В настоящее время убираем третий урожай люцерны, - сказала он. - В начале следующей недели стартует заготовка кукурузного силоса. Состояние кукурузы хорошее".

В Саратовской области, по данным областного Минсельхоза, сильные дожди несколько задержали начало кормозаготовительной кампании. Но, с другой стороны, это хорошо повлияло на травостой, что позволит в отдельных районах региона заготовить полуторагодичный запас грубых кормов.

Аграрии Волгоградской области с учетом переходящего прошлогоднего остатка уже заготовили 80% от необходимого объема кормов, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Дефицита кормов не ожидается, даже несмотря на капризы погоды", - подчеркнули в ведомстве.

В полном объеме планируют заготовить корма и в Оренбургской области, где к настоящему времени уже запасено почти 90% от необходимого количества сена, 51% - сенажа, сообщили в областном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.