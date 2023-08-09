В прокуратуре сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники

Фото: Валерия Кузнецова/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Подмосковья сообщила, что взрыв в Сергиевом-Посаде произошел на складе пиротехники.

"По предварительным данным, сегодня на территории предприятия, расположенного на пр. Красной Армии в г. Сергиев Посад, произошел взрыв на складе пиротехнических изделий", - сообщает надзорное ведомство.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

"По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте работает Сергиево-Посадский городской прокурор Александр Дроняев", - добавили в надзорном ведомстве.

В свою очередь Сергей Пахомов, являющийся депутатом Госдумы по избирательному округу № 125 (Сергиево-Посадский - Московская область), сообщил, что на заводе в Сергиевом Посаде, по предварительным данным, произошла детонация на складе пиротехники, который у завода арендовала сторонняя компания.

"Все данные предварительные - на предприятии работают все без исключения оперативные службы. Источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний", - написал Пахомов в своем телеграм-канале.

"Причина взрыва - в нарушении технологических процессов", - сообщил он.

По предварительным данным, склад пиротехники, где произошел взрыв, был арендован компанией "Пиро-Росс".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в отношении "Пиро-Росс" применена процедура банкротства. На 9 августа 2023 года имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам.

В компании назначен конкурсный управляющий.

После взрыва на заводе изменена схема движения 28 маршрутов общественного транспорта, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Из-за чрезвычайного происшествия на Загорском оптико-механическом заводе в г. Сергиев Посад временно изменена схема движения маршрутов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что изменена схема движения 28 маршрутов под номерами 2, 4, 5, 9, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 57, 118, 120.

Как добавили в министерстве, маршруты следуют в объезд через Новоуглическое шоссе.

Ранее сообщалось, что в 10:45 на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Есть пострадавшие. На заводе была объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов. На место выехали оперативные службы, глава муниципалитета Дмитрий Акулов и губернатор региона Андрей Воробьев.