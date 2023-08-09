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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы из Монголии

Роспотребнадзор исключил риск завоза чумы из Монголии
Статуи, расположенные в 54 км к юго-востоку от центра Улан-Батора
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор исключил риск завоза в Россию чумы после регистрации заражения в Улан-Баторе человека, употребившего в пищу мясо инфицированного сурка.

Ведомство заверило, что обеспечивает в России необходимый комплекс профилактических мер, и постоянно контактирует со специалистами в Монголии.

По информации Национального центра зоонозных инфекций Монголии, в Улан-Баторе зарегистрирован один случай заболевания человека чумой, отметили в Роспотребнадзоре.

"Пациент изолирован, проходит курс лечения. Выявлены и изолированы лица, подвергшиеся риску заражения. По данным эпидемиологического расследования, случай заболевания связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор Улан-Батор Монголия
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