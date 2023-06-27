Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы из Монголии в РФ

Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы из Монголии в РФ
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Риск завоза чумы в Россию из Монголии, где в Гоби-Алтайского административной единице зарегистрирован случай заболевания человека чумой, исключен, заявили в Роспотребнадзоре.

"По информации Национального центра зоонозных инфекций Монголии, в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии зарегистрирован случай заболевания человека чумой. Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 км от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключен", - сообщили журналистам в ведомстве во вторник.

Отмечается, что монгольскими специалистами организован комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции. В аймаке введены ограничительные меры, выявлены и изолированы лица, подвергшиеся риску заражения.

"Случай заболевания связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы. В связи с этим Роспотребнадзором на территории РФ обеспечен необходимый комплекс профилактических мер", - добавили в ведомстве.

Российскими специалистами установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами.

Роспотребнадзор Монголия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ритейлера "Связной"

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ритейлера "Связной"

Кадыров заявил о предотвращении проникновения украинской ДРГ в Белгородскую область

Белоруссия была готова направить в Россию при необходимости бригаду силовиков

Президент заявил о планах разобраться с финансами компании "Конкорд"

Президент заявил о планах разобраться с финансами компании "Конкорд"

Путин сообщил, что содержание "Вагнера" полностью финансировалось из бюджета

Суд оштрафовал Google на 4 млрд руб. за невыплату в срок оборотного штрафа по делу ФАС

Возобновляются поставки в РФ антидепрессанта "Золофт"

Возобновляются поставки в РФ антидепрессанта "Золофт"

Росгвардия попросила Путина предоставить ей танки

Путин заявил, что военные и силовики фактически остановили гражданскую войну в РФ

Путин заявил, что военные и силовики фактически остановили гражданскую войну в РФ

У Пескова нет данных о местонахождении Пригожина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });