Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы из Монголии в РФ

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Риск завоза чумы в Россию из Монголии, где в Гоби-Алтайского административной единице зарегистрирован случай заболевания человека чумой, исключен, заявили в Роспотребнадзоре.

"По информации Национального центра зоонозных инфекций Монголии, в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии зарегистрирован случай заболевания человека чумой. Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 км от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключен", - сообщили журналистам в ведомстве во вторник.

Отмечается, что монгольскими специалистами организован комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции. В аймаке введены ограничительные меры, выявлены и изолированы лица, подвергшиеся риску заражения.

"Случай заболевания связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы. В связи с этим Роспотребнадзором на территории РФ обеспечен необходимый комплекс профилактических мер", - добавили в ведомстве.

Российскими специалистами установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами.