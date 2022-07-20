Роспотребнадзор заверил, что принимает все меры для недопущения завоза чумы в РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор принимает все меры для недопущения завоза и распространения в России чумы, случай заболевания которой выявлен накануне в КНР.

"Территория, где произошло заражение (чумой - ИФ), находится на расстоянии порядка 1000 км от российской границы. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Предпринимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространенная заболевания", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Накануне информационное агентство "Синьхуа" сообщило о регистрации случая заболевания человека чумой в городском округе Иньчуань в автономном районе Нинся-Хуэй на северо-западе Китая. Мужчина 45 лет заболел 12 июля по возвращении в Иньчуань из провинции Внутренняя Монголия. На следующий день, 13 июля, обратился за медицинской помощью. 19 июля подтвержден диагноз "бубонная чума".

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что под контролем ведомства в РФ регулярно проводятся профилактические мероприятия, включающие вакцинацию уязвимых групп граждан, проживающих на территории природных очагов, поселковую и полевую дератизацию и дезинсекцию. Ежегодно проводятся учения, направленные на повышение настороженности работников медицинских организаций к выявлению случаев заражения человека чумой, ведется санитарно-просветительская работа с населением, проживающим в энзоотичных по чуме районах России.

"С 2017 года благодаря проведению профилактических мероприятий в России не было случаев заражения человека чумой. До этого единичные случаи регистрировались на территории Горно-Алтайского высокогорного природного очага в Кош-Агачском районе Республики Алтай", - отметили в ведомстве.

"Чума все еще остается актуальным вызовом" для мира

В мировом масштабе, как уточнили в Роспотребнадзоре, "чума все еще остается актуальным вызовом". Так, в 2021 году зарегистрировано 243 случая заболевания чумой среди населения четырех страна мира. Эпидемиологическое неблагополучие по чуме отмечено на территории Демократической Республики Конго, Республики Мадагаскар, США и КНР.

Как уточнили в Роспотребнадзоре со ссылкой на зарубежные СМИ, в апреле 2022 года власти города Баотоу во Внутренней Монголии предупредили о риске распространения бубонной чумы, после того как возбудитель чумы был обнаружен в пробе от одного мертвого грызуна.