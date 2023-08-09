"Страховой дом ВСК" примет участие в пилоте с цифровым рублем

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Страховой дом ВСК" примет участие в пилотном проекте с реальными цифровыми рублями, говорится в сообщении страховщика.

На первом этапе пилота цифровой рубль будет использоваться при покупке страховых продуктов. В ВСК продажа полисов с помощью нового инструмента будет доступна при страховании имущества и в медицинском страховании. В дальнейшем компания рассматривает применение цифрового рубля при взаиморасчетах с контрагентами. Также технология смартконтракта дает потенциал для новых продуктов и сервисов, которые необходимо будет протестировать.

В рамках пилотного проекта ВСК планирует протестировать всю цепочку транзакций с цифровым рублем, в которую входят регулятор, банки, страховщик и клиенты. По оценкам ВСК, применение в расчетах цифрового рубля позволит улучшить и дополнить клиентский путь - как в части уровня сервиса, так и в части внутренних бизнес-процессов игроков финансового рынка.

"Спрос на данный цифровой инструмент у россиян во многом будет зависеть от того, насколько правильно будут настроены бизнес-процессы внутри финансовой индустрии", - отметила Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса "Страхового Дома ВСК". По ее мнению, у цифрового рубля широкие перспективы использования в финансовой рознице, в том числе в страховании.

Как ранее заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, регулятор начнет пилот с реальными цифровыми рублями 15 августа, на первом этапе клиенты смогут открывать кошельки, проводить переводы и оплачивать товары и услуги.

По ее словам, 13 банков, участвующих в первом этапе пилота, прошли все подготовительные мероприятия, включая разработку мобильных приложений, и готовы 15 августа начать операции с реальными клиентами. По данным на сайте ЦБ, в список банков на этом этапе пилота вошли Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", Ингосстрах банк, ВТБ, Газпромбанк, Киви банк, банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Синара", Росбанк и Транскапиталбанк.

Закон о внедрении в РФ третьей формы нацвалюты (цифрового рубля) вступил в силу 1 августа. Ранее ЦБ сообщал, что в августе намерен начать пилот с реальными цифровыми рублями при участии 13 банков.

Пилот будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Первый этап тестирования пройдет в режиме Friends and family, участвовать в нем, по словам Скоробогатовой, будет порядка 600 физлиц. Они протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду и ее возврат. Тестировать оплату будут 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и регулятором. На следующих этапах перечень участников и тестируемых операций будет расширяться.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.