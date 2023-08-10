Президенту Абхазии в Москве потребовалась госпитализация

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания сейчас проходит обследование в одной из московских клиник, сообщила его пресс-служба.

"Во время рабочей поездки в столицу Российской Федерации президент Аслан Бжания в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение, где в данный момент проходит необходимое обследование", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, у президента произошло обострение мочекаменной болезни. В сообщении отмечается также, что какой-либо угрозы его жизни нет.