Кандидат в президенты Абхазии введен в медикаментозную кому

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Госпитализированный в одну из больниц Сочи кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания введен в медикаментозную кому.

Как сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник в медицинских кругах, в одной из больниц в Сочи, куда был доставлен почувствовавший себя плохо Бжания, "пациент был введен в медикаментозную кому для того, чтобы его можно было транспортировать в клинику в Краснодаре". Другой осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что Бжания "находится в тяжелом состоянии".

Ранее в понедельник сообщалось, что Бжания транспортируют из сочинской больницы в краснодарскую клинику. Об этом "Интерфаксу" в понедельник рассказал источник в медицинских кругах города. Ранее сообщалось, что Бжания 2 марта почувствовал резкое ухудшение здоровья и был экстренно госпитализирован в одну из больниц Сочи.

Сам политик в конце января 2020 года заявлял о том, что был отравлен в 2019 году, накануне предыдущих выборов президента Абхазии. Входящий в близкое окружение Бжания политолог Ренат Карчаа сообщил "Интерфаксу", что в понедельник в Сочи Бжании стало плохо и он был экстренно госпитализирован в одну из больниц города. Он заявил, что "по всей видимости, речь идет о пищевом отравлении", а "слухи о тяжелом состоянии кандидата в президенты не соответствуют действительности".

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поручил министру здравоохранения и социального обеспечения Тамазу Цахнакия связаться с российскими коллегами в связи с госпитализацией в Сочи Бжания. "На 16 часов (15:00 по Москве - ИФ) по данному вопросу запланировано совещание с членами Совета безопасности Абхазии", - сообщает пресс-служба кабинета министров.

Таинственная болезнь абхазского политика

В 2019 году Бжания с трудом оправился от тяжелой болезни, возникшей по так и не выясненной причине. 18 апреля 2019 года Бжания в связи с резким ухудшением здоровья был госпитализирован в больницу Сочи. 19 апреля он в критическом состоянии был доставлен в отделение неврологии Московской городской клинической больницы № 12. В тот же день со схожими симптомами в НИИ скорой помощи имени Склифосовского были доставлены два сотрудника охраны Бжании.

5 июня в Генпрокуратуре Абхазии заявили, что на данном этапе нет оснований для возбуждения уголовного дела по факту заболевания Бжании. Как пояснил руководитель следственной группы надзорного ведомства, заместитель генпрокурора Ешсоу Какалия на слушаниях в Народном Собрании республики в Сухуме, для того, чтобы генпрокуратура Абхазии смогла сделать свое заключение, ей "необходимо ознакомиться с историей болезни Аслана Бжания и получить его биоматериалы".

"Следственной группе также необходимо провести проверку в квартире в Сочи, где находился Бжания, когда у него появилось недомогание", - добавил замгенпрокурора. Между тем, по его словам, врачи московской клинической больницы им.Буянова не предоставили следственной группе историю болезни Бжания, руководствуясь законом "О врачебной тайне".

Однако с согласия пациента удалось получить его диагноз - синдром Гийена-Барре (острое аутоиммунное воспалительное заболевание), отметил Какалия. По его словам, "врачи считают, что синдром может быть вызван, в том числе, инфекционным заболеванием", однако "в организме Бжании инфекции, спровоцировавшей это заболевание, найдено не было". "Причину возникновения заболевания медики не установили, так как болезнь в настоящее время до конца не исследована", - добавил замгенпрокурора.

По его словам, "опрошенные следственной группой генпрокуратуры Абхазии врачи МКБ им.Буянова категорически отрицают "внешнее воздействие" с целью отравления Бжании".

Говоря о состоянии здоровья охранников Бжании, он заявил, что опрошенные врачи утверждают, что у них пищевое отравление. Кроме того, у следствия есть истории болезней охранников, которые уже выписаны из больницы. "Воздушно-капельным путем это произойти не может. Я считаю, что по сопровождавшим лицам нужно прояснять ситуацию по историям болезни. Мы должны назначить комплексную судебно-медицинскую экспертизу и по результатам судить о том, что произошло", - добавил он.

В июне 2019 года Бжания начал выздоравливать и отправился из Москвы в Германию для продолжения лечения.

Выборы в Абхазии

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта 2020 года. На высший государственный пост баллотируется три кандидата: лидер Блока оппозиционных сил, депутат парламента Аслан Бжания, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба и экс-глава МВД республики Леонид Дзяпшба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 января заявил о сложении полномочий под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов главы республики, прошедших осенью 2019 года. Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра Валерия Бганбу.