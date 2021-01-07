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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:53Заразились
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Заболевший COVID-19 премьер Абхазии будет лечиться в России

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, заразившийся коронавирусом, продолжит лечение в России. Как сообщила пресс-служба правительства Абхазии, такое решение 7 января принял консилиум, прошедший в Гудаутской центральной районной больнице.

Врачи решили перевести премьера в Россию, чтобы избежать появления осложнений от коронавирусной инфекции. Состояние Анкваба остается среднетяжелым, ему нужно интенсивное лечение, отмечает пресс-служба.

О заражении Анкваба стало известно 30 декабря. 4 января его положили в Гудаутский ковидный госпиталь.

27 декабря коронавирус выявили у президента республики Аслана Бжании. Начальник управления по связям со СМИ администрации президента Алхас Чолокуа накануне сообщил журналистам о том, что глава республики чувствует себя хорошо, продолжает исполнять свои обязанности дистанционно.

Хроника 09 января 2020 года – 07 января 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Анкваб Абхазия Коронавирус Аслан Бжания

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