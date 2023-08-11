Семь белгородских муниципалитетов были атакованы силами ВСУ за сутки

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных с украинской стороны по региону за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по хутору Валковский и селу Нехотеевка - по 4 артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса. В селе Соломино сбит один беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

В Борисовском районе, по информации Гладкова, из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировано пять прилетов. Обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе в селе Новопетровка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В селе Карабаново сбит один беспилотник противника. Ни в одном из сёл пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе под обстрел попала окраина хутора Старый. Били из миномета - установлено девять прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по поселку Горьковский выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Глотово - зафиксировано три прилёта. Обошлось без последствий. По окраинам сёл Дроновка и Мокрая Орловка выпущено пять и два минометных снаряда соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Колотиловка - установлено семь прилётов. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один минометный снаряд. Есть один пострадавший - мужчина получил лёгкое осколочное ранение. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Разрушений нет.

Также из миномета обстреляли хутор Панков и село Муром - зафиксировано 4 и 7 прилётов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.