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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о беспилотнике, сбитом под Белгородом.

"В Белгороде сработала наша система ПВО: сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Гладков отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область
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