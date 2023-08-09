Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле поселка в Белгородской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в среду сообщил о гибели мужчины и нескольких раненых в результате обстрела поселка Горьковский.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа - пять снарядов разорвались в центре поселка, рядом со школой. (...) один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четыре человека пострадали", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, у трех мужчин осколочные ранения ног, у женщины - контузия. Скорая помощь везет их в больницы.