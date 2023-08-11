В Саратове потушили горевший склад с этиловым спиртом

Горючая жидкость испарилась, сообщили в МЧС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Саратове вечером потушили пожар на кирпичном складе с этиловым спиртом, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

"Пожар потушен в 19:47 по местному времени", - сказал собеседник агентства.

Склад загорелся в Заводском районе города. Сигнал о возгорании поступил пожарным в 16:41.

Еще до прибытия сотрудников МЧС на складе получил ожоги один мужчина. Его доставили в больницу.

В 17:43 в федеральном МЧС сообщили, что возгорание локализовано на площади 400 квадратных метров, открытое горение было ликвидировано, "горючая жидкость испарилась".