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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

В Саратове потушили горевший склад с этиловым спиртом

Горючая жидкость испарилась, сообщили в МЧС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Саратове вечером потушили пожар на кирпичном складе с этиловым спиртом, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

"Пожар потушен в 19:47 по местному времени", - сказал собеседник агентства.

Склад загорелся в Заводском районе города. Сигнал о возгорании поступил пожарным в 16:41.

Еще до прибытия сотрудников МЧС на складе получил ожоги один мужчина. Его доставили в больницу.

В 17:43 в федеральном МЧС сообщили, что возгорание локализовано на площади 400 квадратных метров, открытое горение было ликвидировано, "горючая жидкость испарилась".

МЧС Саратов
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