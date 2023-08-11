В Саратове локализовали пожар на складе с этанолом

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Саратове пожарные локализовали возгорание на складе с этиловым спиртом на площади 400 кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

Сигнал о возгорании в кирпичном складе переменной этажности поступил пожарным в 16:41 в пятницу, сообщает телеграм-канал управления. Сейчас его тушат уже 14 единиц техники (ранее сообщалось об 11).

Один человек был госпитализирован с ожогами в тяжелом состоянии до приезда пожарных.