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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Саратове локализовали пожар на складе с этанолом

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Саратове пожарные локализовали возгорание на складе с этиловым спиртом на площади 400 кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

Сигнал о возгорании в кирпичном складе переменной этажности поступил пожарным в 16:41 в пятницу, сообщает телеграм-канал управления. Сейчас его тушат уже 14 единиц техники (ранее сообщалось об 11).

Один человек был госпитализирован с ожогами в тяжелом состоянии до приезда пожарных.

Саратов МЧС
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