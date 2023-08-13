Скончался пострадавший при пожаре на складе с этиловым спиртом в Саратове

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратова проводят проверку по факту гибели жителя города при пожаре на складе с этиловым спиртом, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального следственного управления СК.

По данным ведомства, во время пожара на улице Брянская получил ожоги 18-летний юноша. Позже он скончался в одной из клиник города.

Пожар на площади 400 кв. м возник 11 августа в Заводском районе Саратова. Один человек был госпитализирован с ожогами в тяжелом состоянии до приезда пожарных.