Пятеро туристов пострадали и один погиб в Кабардино-Балкарии из-за камнепада

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Спасатели выдвинулись на место камнепада в горах Кабардино-Балкарии, под который попали две группы туристов, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"По уточненной информации, пострадали пять человек из шести в одной тургруппе. Также под камнепад попала вторая группа из трех туристов. Среди них тоже есть пострадавшие. По предварительной информации, погиб один человек. Обе тургруппы были зарегистрированы в МЧС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место направились шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда