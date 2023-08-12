Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Пятеро туристов пострадали и один погиб в Кабардино-Балкарии из-за камнепада

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Спасатели выдвинулись на место камнепада в горах Кабардино-Балкарии, под который попали две группы туристов, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"По уточненной информации, пострадали пять человек из шести в одной тургруппе. Также под камнепад попала вторая группа из трех туристов. Среди них тоже есть пострадавшие. По предварительной информации, погиб один человек. Обе тургруппы были зарегистрированы в МЧС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место направились шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда

МЧС РФ Эльбрус Кабардино-Балкария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Противовоздушная оборона в ночь на субботу сбила беспилотник в Калужской области

Спасатели эвакуируют жителей Спасска-Дальнего и Уссурийска из-за паводка

Минобороны сообщило о перехвате 20 беспилотников ВСУ, летевших в Крым

Телеком-операторов обяжут обосновывать повышение тарифов на связь

Минцифры готовит увеличение до 30 лет возраста отсрочки от армии для айтишников

Минцифры готовит увеличение до 30 лет возраста отсрочки от армии для айтишников

Что произошло за день: пятница, 11 августа

Фигурант дела о взрыве в Сергиевом Посаде арестован на два месяца

Курс рубля обновил минимальные отметки с марта 2022 года

Естественная убыль населения России за I полугодие снизилась на 29%

Естественная убыль населения России за I полугодие снизилась на 29%

Росстат сообщил о росте экономики России во II квартале на 4,9%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });