Канатные дороги на курорте "Эльбрус" возобновили работу после энергоаварии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Вновь запущены в работу канатные дороги на всесезонном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, сообщили "Интерфаксу" в АО "Кавказ.РФ".

В частности, с 11:45 открыты канатные дороги Азау-Кругозор, Кругозор-Мир, Мир-Гарабаши

Ранее сообщалось, что горный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в понедельник остался без электричества и мобильной связи. Из-за отсутствия электроэнергии на курорте остановили работу канатных дорог.

В АО "Кавказ.РФ" агентству пояснили, что произошла аварийная ситуация на линии электропередачи.