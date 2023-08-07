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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Канатные дороги на курорте "Эльбрус" возобновили работу после энергоаварии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Вновь запущены в работу канатные дороги на всесезонном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, сообщили "Интерфаксу" в АО "Кавказ.РФ".

В частности, с 11:45 открыты канатные дороги Азау-Кругозор, Кругозор-Мир, Мир-Гарабаши

Ранее сообщалось, что горный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в понедельник остался без электричества и мобильной связи. Из-за отсутствия электроэнергии на курорте остановили работу канатных дорог.

В АО "Кавказ.РФ" агентству пояснили, что произошла аварийная ситуация на линии электропередачи.

Курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 15 км трасс различной сложности и сеть подъемников.

Эльбрус Кабардино-Балкария КБР
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