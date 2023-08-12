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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Трех пострадавших туристов в горах Кабардино-Балкарии доставили в больницу

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Спасатели доставили в больницу Нальчика на вертолете трех туристов, попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии в субботу утром.

"В 10:20 по Москве спасатели на вертолете эвакуировали в республиканскую клиническую больницу города Нальчик трех пострадавших. Полетели на второй заход", - сообщается в телеграм-канале республиканского МЧС.

Отмечается, всего в группе было шесть человек, один из которых погиб. Работы по эвакуации продолжаются.

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Как сообщалось, в субботу утром под камнепад в горах Кабардино-Балкарии попали две группы туристов. В сообщении МЧС РФ говорилось, что пострадали пять человек из шести в одной группе. Также под камнепад попала вторая группа из трех туристов. Среди них, по данным спасателей, тоже есть пострадавшие. Предварительно, погиб один человек. Обе тургруппы были зарегистрированы в МЧС. Позже прокуратура республики подтвердила гибель одного туриста.

Следователи начали доследственную проверку по факту происшествия.

Кабардино-Балкария
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