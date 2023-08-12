Трое пострадавших в горах Кабардино-Балкарии находятся в тяжелом состоянии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Трое туристов, пострадавших в субботу утром при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии, находятся в тяжелом состоянии, сообщает министерство здравоохранения республики в своем телеграм-канале.

"В настоящее время в республиканской клинической больнице города Нальчика находятся трое пострадавших из группы туристов, попавших под камнепад в горах Безенгийского ущелья, которых доставили вертолетом санавиации. Медики были своевременно оповещены о ситуации и готовы к приему пациентов. Один человек находится в оперблоке отделения сочетанной травмы, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Два пациента средне тяжелые, переведены в отделение сочетанной травмы и нейрохирургическое отделение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больница обеспечена необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Как сообщалось, в субботу утром под камнепад в горах Кабардино-Балкарии попали две группы туристов. В результате происшествия пострадали пять человек, один - погиб. Погибший - мужчина, прибывший из Санкт-Петербурга.

Эвакуация туристов завершена. Следователи проводят доследственную проверку по факту происшествия.