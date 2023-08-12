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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

По Крымскому мосту пытались ударить переделанной ракетой С-200

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что Украина пыталась нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

В Минобороны РФ уточнили, что российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы ПВО сбили две ракеты в районе Керченского пролива, Крымский мост не поврежден. Советник главы республики Олег Крючков уточнил, что спецслужбы при атаке поставили на мосту дымовую завесу.

Крым Крымский мост Минобороны РФ С-200
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