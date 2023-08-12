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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Движение по Крымскому мосту временно закрыто в третий раз за субботу

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта в субботу в третий раз за сутки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В субботу движение по мосту перекрывали в 1:30 и в 12:36. Во второй раз движение перекрывалось из-за ракетной атаки со стороны ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении ракеты С-200, которой Украина пытались атаковать Крымский мост. Ракета была уничтожена. Во время атаки использовалась дымовая завеса на мосту.

Крым Крымский мост
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