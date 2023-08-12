Проведена первая коррекция траектории полета станции "Луна-25"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли, сообщает пресс-служба "Роскосмоса" в субботу.

"Двигательная установка станции включилась в 16:00 по московскому времени и проработала 46 секунд", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как сообщали в "Роскосмосе", за день до выхода на орбиту вокруг Луны, которая запланирована на 16 августа, станция выполнит вторую коррекцию траектории.

Накануне стартовала первая в современной истории России лунная миссия. Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической межпланетной станцией "Луна-25".

Спустя более чем через час после старта, станция была выведена на траекторию перелёта к Луне и отделилась от разгонного блока "Фрегат". После отделения от разгонного блока станция была взята на управление наземными службами.