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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Получены первые данные с научных приборов "Луны-25"

Получены первые данные с научных приборов "Луны-25"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космической станцией "Луна-25"
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Научная аппаратура летящей к спутнику Земли автоматической станции "Луна-25" работает штатно, получены первые данные измерений полета, специалисты приступили к их обработке, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

"Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование.

"Получены первые данные измерений на перелете к Луне, научная команда проекта приступила к их обработке", - заявили в "Роскосмосе".

11 августа стартовала первая в современной истории России лунная миссия. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

В РоссииПроведена первая коррекция траектории полета станции "Луна-25"Читать подробнее

Накануне в "Роскосмосе" сообщили о проведении первой коррекции траектории полета "Луны-25". По данным госкорпорации, вторую коррекцию траектории станция выполнит за день до выхода на орбиту вокруг Луны, который запланирован на 16 августа.

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, мягкая посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли состоится 21 августа.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

Луна-25 Роскосмос
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