Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного дрона в Белгородской области

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что вечером в воскресенье над Белгородской областью сбит четвертый за день украинский беспилотник.

"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении министерства.

Российские военные уточнили, что целью этого БПЛА самолетного типа были объекты на территории России.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщало о трех сбитых украинских дронах в Белгородской области и одном в Курской.