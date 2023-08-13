Над Белгородской областью сбили третий за сутки украинский беспилотник

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник вновь сбит над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"13 августа около 13:30 по Москве пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказали в ведомстве.

"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, - заявили в Минобороны. - Пострадавших и разрушений нет".

Ранее военные сообщали о двух сбитых беспилотниках в Белгородской области и одном в Курской.