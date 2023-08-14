"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Largus в Тольятти

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Largus с понедельника, сообщила компания.

Автомобили этого семейства не выпускались с лета прошлого года.

Всего в августе "АвтоВАЗ" планирует произвести в Тольятти 650 автомобилей Lada Largus различных модификаций. В это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца года. Кроме того, в Тольятти планируется выпустить несколько кузовов, которые будут в дальнейшем использованы в Ижевске для наладки технологического оборудования.

Ранее "АвтоВАЗ" сообщал о решении перенести производство всего семейства Lada Largus на производственную площадку в Ижевске к середине 2024 года. Перенос связан с планами компании по загрузке производственной линии №1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство машин семейства Vesta, а также поставить на конвейер седан Lada Vesta Aura и кроссовер на платформе Vesta. Таким образом, первая производственная линия будет специализироваться на выпуске соплатформенных автомобилей.

Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для повышения технологического суверенитета по этой модели, добавляют в "АвтоВАЗе".

Как сообщалось, за семь месяцев 2023 года "АвтоВАЗ" реализовал в РФ 173 тыс. автомобилей Lada - вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Производство машин и машинокомплектов Lada за тот же период выросло в 1,8 раза, до 161 тыс. единиц.

Компания по-прежнему подтверждает ранее заявленные планы выпуска более 400 тыс. автомобилей в этом году. За июль "АвтоВАЗ" произвел около 32 тыс. автомобилей и машинокомплектов, что стало наиболее высоким показателем месячного выпуска с марта 2022 года. В ближайшие месяцы автопроизводитель хочет увеличить темпы сборки новых автомобилей, ускорив линию №1 (Vesta) до 40 автомобилей в час, линию №5 (Granta) - до 52 автомобилей в час.