Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Largus в Тольятти

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Largus с понедельника, сообщила компания.

Автомобили этого семейства не выпускались с лета прошлого года.

Всего в августе "АвтоВАЗ" планирует произвести в Тольятти 650 автомобилей Lada Largus различных модификаций. В это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца года. Кроме того, в Тольятти планируется выпустить несколько кузовов, которые будут в дальнейшем использованы в Ижевске для наладки технологического оборудования.

Ранее "АвтоВАЗ" сообщал о решении перенести производство всего семейства Lada Largus на производственную площадку в Ижевске к середине 2024 года. Перенос связан с планами компании по загрузке производственной линии №1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство машин семейства Vesta, а также поставить на конвейер седан Lada Vesta Aura и кроссовер на платформе Vesta. Таким образом, первая производственная линия будет специализироваться на выпуске соплатформенных автомобилей.

Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для повышения технологического суверенитета по этой модели, добавляют в "АвтоВАЗе".

Как сообщалось, за семь месяцев 2023 года "АвтоВАЗ" реализовал в РФ 173 тыс. автомобилей Lada - вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Производство машин и машинокомплектов Lada за тот же период выросло в 1,8 раза, до 161 тыс. единиц.

Компания по-прежнему подтверждает ранее заявленные планы выпуска более 400 тыс. автомобилей в этом году. За июль "АвтоВАЗ" произвел около 32 тыс. автомобилей и машинокомплектов, что стало наиболее высоким показателем месячного выпуска с марта 2022 года. В ближайшие месяцы автопроизводитель хочет увеличить темпы сборки новых автомобилей, ускорив линию №1 (Vesta) до 40 автомобилей в час, линию №5 (Granta) - до 52 автомобилей в час.

Lada Largus Lada АвтоВАЗ Тольятти Ижевск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного дрона в Белгородской области

Пять квартир и 16 автомобилей повреждены в Белгороде после атаки БПЛА

Жители Дагестана перекрыли участок федеральной автодороги из-за проблем с водой

Что произошло за день: воскресенье, 13 августа

Фасад дома в Белгороде был поврежден в результате атаки беспилотника

Крымский мост снова открыт для движения

Получены первые данные с научных приборов "Луны-25"

Получены первые данные с научных приборов "Луны-25"

Над Белгородской областью сбили третий за сутки украинский беспилотник

Российские военные открывали предупредительный огонь по сухогрузу в Черном море

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о сбитом над Курской областью украинском беспилотнике

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });