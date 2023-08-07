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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

"АвтоВАЗ" перенесет выпуск Lada Largus из Тольятти в Ижевск

"АвтоВАЗ" перенесет выпуск Lada Largus из Тольятти в Ижевск
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Производство автомобилей семейства Lada Largus будет перенесено с тольяттинской площадки "АвтоВАЗа" на завод автопроизводителя в Ижевске, сообщили в пресс-службе компании.

Проект переноса планируется завершить во II квартале 2024 года.

При этом "АвтоВАЗ" хочет выпустить в Тольятти в августе этого года партию из 635 автомобилей модели Largus, а также опытную партию электромобилей Lada e-Largus в Ижевске до конца текущего года.

"Пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы. Это связано с наращиванием объема производства текущего модельного ряда и новых автомобилей - Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta", - отметили в "АвтоВАЗе".

В частности, линия №1 на заводе компании в Тольятти будет специализироваться на выпуске автомобилей на одной платформе. Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели, добавляют в пресс-службе автопроизводителя.

Lada Lada Largus АвтоВАЗ Ижевск Тольятти
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