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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

"АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus в объеме не менее 1,8 тыс. штук

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует выпустить ограниченную партию Lada Largus в объеме не менее 1,8 тыс. штук, сообщил автопроизводитель.

"В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели", - сообщил "АвтоВАЗ".

Как уточняется, машины будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. О сроках перезапуска регулярного производства Lada Largus "АвтоВАЗ" объявит дополнительно.

Как сообщалось, первой после долгого простоя на "АвтоВАЗе" была перезапущена линия сборки Lada Granta: выпуск упрощенных версий модели возобновился 8 июня. 13 июля "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Niva Legend.

За январь-июнь "АвтоВАЗ" реализовал в РФ 74,714 тыс. машин, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.

АвтоВАЗ Lada Largus
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