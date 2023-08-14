РБК ждет назначения гендиректором ОСК зампреда ВТБ Пучкова

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - После перехода "Объединенной судостроительной корпорации" в доверительное управление ВТБ председателем совета директоров станет глава банка Андрей Костин, в качестве кандидата на пост генерального директора ОСК рассматривается первый зампред ВТБ Андрей Пучков, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Один из собеседников РБК предполагает, что Пучков уйдет из банка в течение августа и полностью сосредоточится на работе в ОСК.

В ВТБ, ОСК и Минпромторге от комментариев отказались.

Пучков работает в ВТБ больше 20 лет, много лет курирует непрофильный бизнес и проблемные активы банковской группы. Он возглавлял структуру "ВТБ Долговой центр", которая занималась взысканием задолженности по кредитам, корпоративным управлением в компаниях-должниках, судебными разбирательствами. Также занимал руководящие позиции в банках, которые поглощал ВТБ: был председателем совета директоров банка "Возрождение", с конца 2022 года стал курировать интеграцию в группу банка "Открытие", приобретенного у Банка России.

Сейчас совет директоров ОСК возглавляет экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, пост генерального директора занимает Алексей Рахманов. Рахманов руководит ОСК с 2014 года, летом 2019 года его полномочия были продлены на пять лет.

10 августа президент Владимир Путин сообщил главе ВТБ Андрею Костину, что поддерживает передачу банку ОСК в доверительное управление. Банк ВТБ получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на 5 лет.

Как считает вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, передача ОСК в управление ВТБ "будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами". Вице-премьер рассчитывает, что под управлением ВТБ судостроительная корпорация выйдет на прибыль, в том числе за счет привлечения внебюджетного финансирования.

В пресс-службе ВТБ отмечали, что любые действия со стороны банка будут возможны после того, как правительство согласует порядок и реализует процедуру передачи принадлежащих государству акций ОСК в доверительное управление ВТБ.

ОСК была создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.