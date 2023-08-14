Почти 400 млн звонков с подменных номеров заблокировала система "Антифрод"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" Роскомнадзора (РКН) с момента запуска в декабре прошлого года по июль включительно предотвратила почти 400 млн звонков от мошенников, сообщает РКН.

"В июле 2023 года количество звонков с подменой номера выросло на 21% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 72,9 млн. Всего с декабря 2022 года предотвращено 391,3 млн мошеннических звонков", - говорится в сообщении регулятора.

Как сообщали ранее в РКН, в декабре 2022 года системой "Антифрод" было зафиксировано и предотвращено 600 тыс. мошеннических вызовов, в январе - уже 26,7 млн, за февраль - 47,8 млн, в марте - 60 млн, в апреле - 70,9 млн, в мае - 58 млн, в июне - 55 млн.

К системе, по данным регулятора, уже подключились "МегаФон", МТС, "Билайн" и Tele2. В среднем мошенническая атака на абонента длится около трех минут.

"А недавно "Билайн" зафиксировал самую долгую атаку за все время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до абонента в течение почти трех часов и за это время совершил 1430 попыток вызовов. Все попытки были заблокированы", - отметили в РКН.

Система "Антифрод" разработана подведомственным РКН предприятием "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ). Система проверяет, действительно ли абонент, с чьего номера происходит вызов, инициировал этот звонок, и при отсутствии подтверждения оператор не пропускает вызов.

Не позднее марта 2024 года в "Антифроду" должны подключиться остальные российские операторы связи.

В апреле глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что с запуском "Антифрода" мошеннические звонки с подменой телефонного номера в значительной степени перешли из обычных телефонных сетей в WhatsApp.