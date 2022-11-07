Правительство утвердило требования к системе блокировки звонков с подменных номеров

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило требования к системе блокировки звонков и sms с подменных номеров "Антифрод" и правила ее функционирования. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, система создается радиочастотной службой (ФГУП "ГРЧЦ", "Главный радиочастотный центр") для соблюдения требований закона "О связи" о блокировке звонков и sms с подменных номеров. Радиочастотная служба будет оператором системы.

Как говорится в постановлении, система будет анализировать телефонные номера, уникальные коды идентификации абонентов, которые инициируют телефонные вызовы, передачу sms или голосовых сообщений; выявлять соединения, в отношении которых отсутствует информация об инициировании; предоставлять операторам сведения об отсутствии достоверной информации об инициировании соединения; мониторить соблюдение операторами требований о запрете пропуска трафика с подменных номеров; выявлять случаи нарушения операторами норм закона "О связи", требующих блокировать звонки и sms с подменных номеров.

Система будет обрабатывать информацию об абонентских номерах и уникальных кодах идентификации абонентов, инициирующих вызовы (включая звонки, sms, передачу голосовых сообщений); информацию о номерах абонентов, которым поступил вызов; информацию о дополнительных номерах, используемых при переадресации соединений; данные о дате и времени установления соединения; информацию о сетях связи, задействованных при пропуске трафика; информацию об установленных соединениях с подменных номеров.

Участниками взаимодействия с системой станут радиочастотная служба, Минцифры, Роскомнадзор, операторы связи, а также органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Все операторы связи должны будут подключить свои сети к системе "Антифрод".

Постановление вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать в течение 6 лет.

Президент РФ Владимир Путин 2 июля 2021 года подписал закон о блокировке операторами связи звонков и sms, поступивших с подменных номеров. Закон предусматривает также обязанность операторов передавать в систему необходимую информацию, чтобы выявить мошенников.

Этот закон предусматривает разработку постановлений правительства РФ, утверждающих требования к системе и правила ее функционирования.

В конце октября руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщал, что систему блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" запустят в России в 2023 году, ее тестирование начнется уже в текущем году с участием нескольких крупнейших операторов связи.