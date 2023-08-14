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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Аэропорт космодрома Восточный принял первый самолет

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Первый самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы, сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

"Самолет Ту-134 государственной авиации госкорпорации "Роскосмос" в ходе тестового полета приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы. Это была первая посадка самолета в аэропорту Восточного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после непродолжительной стоянки и подготовки к повторном вылету самолет отправился в аэропорт города Благовещенск.

По данным госкорпорации, в декабре 2020 года был заключен комплексный государственный контракт на строительство аэропорта на космодроме Восточный с единственным исполнителем работ - АО "Крокус".

Отмечается, что в будущем аэропорт может стать международным.

Аэропорт будет обеспечивать "прием и выпуск всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, а также решение всего мероприятий комплекса поиска и спасания экипажей". Он сможет принимать самолеты Ан-124 и Ил-76.

По данным госзакупок, на строительство выделено 35,28 млрд рублей. Первый этап, стоимостью 28 млрд рублей, должен быть завершен к 2025 году.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

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