Космодром Восточный возобновил прием туристов после перерыва из-за COVID

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Космодром Восточный принял первую с 2020 года группу туристов, перерыв был вызван ковид-ограничениями, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Там уточнили, что 18 февраля на космодроме побывала группа школьников из Амурской области, экскурсия прошла с соблюдением всех эпидемиологических требований.

"В группах до 20 человек обязателен масочный режим и наличие результатов отрицательного ПЦР-теста", - отметили в ЦЭНКИ.

В декабре в "Роскосмосе" говорили, что организовать визит на космодром Восточный можно дешевле, чем за 10 тысяч рублей.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".